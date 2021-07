Mitfiebern ist gut, mittippen ist besser! Kopieren

Am Montag schoss Baumgartner Österreich direkt ins Achtelfinale. Nach einem 1:0 gegen den Gruppenvorletzten Ukraine, war die Freude groß, als der Einzug in die K.o. Runden gesichert war. Niederlande konnte den ersten Platz der Gruppe nach einem 3:0 Sieg gegen Nordmazedonien sichern. Auch Deutschland konnte in der 84. Minute noch den Ausgleich gegen Ungarn erzielen und darf nach einem 2:2 nun ins Achtelfinale einziehen.