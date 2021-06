Keine Absteiger in der kommenden Saison

Bei einer Vorstandssitzung am Mittwoch beschloss der Salzburger Fußballverband, dass es in der kommenden Saison 2021/22 keine Absteiger im Unterhaus geben wird. Die Mehrheit der Klassenobmänner plädierte für dieses Szenario, weil viele Vereine schon vorab für ein Jahr ohne Absteiger planten. Ab der Saison 2022/23 wird die Regionalliga Salzburg mit 12 Mannschaften gespielt. 1b Teams der Klubs in der Salzburger Liga spielen ab nächstem Jahr in einem Reservebetrieb.