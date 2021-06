Neues Transgender-Gesetz ++ In-Vitro für Singles

Die spanische Regierung will es einfach machen, offiziell die Geschlechtszugehörigkeit zu ändern und macht mit einem neuen Transgender-Gesetz den ersten Schritt, die fehlende Anerkennung der Rechte von LGBTQI+ Personen zu überwinden. UND in Frankreich hat sich auch was getan: Dort öffnet man nämlich die künstliche Befruchtung für Single-Frauen und lesbische Paare. Das und mehr hat Anna Illenberger jetzt für euch beim „PUSH“-Magazin!