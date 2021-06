Schwangere Frau zu Boden geworfen: Festnahme!

Zu einem Fall häuslicher Gewalt ist es am späten Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, in Wien-Ottakring gekommen: Im Zuge eines Streits soll ein Mann seine schwangere Frau in einer Wohnung in der Baumeistergasse geschlagen und zu Boden geworfen haben. Im Zuge der Sachverhaltsklärung in der Wohnung soll der Mann dann auch mehrmals versucht haben, gegen Polizisten tätlich zu werden. Schließlich wurde er festgenommen.