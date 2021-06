In Feldkirchen krachte ein Lkw in den Mopedfahrer

Ein 39-jähriger Kraftfahrer aus dem Bezirk Feldkirchen lenkte am Mittwoch um 7.30 Uhr seinen Lkw auf der B93 Gurktal Bundesstraße aus Powirtschach kommend in Richtung Feldkirchen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr bei Feldkirchen übersah er nach eigenen Angaben aufgrund von blendender Sonne einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 15-jährigen Feldkirchner Mopedfahrer. Die Fahrzeuge kollidierten.