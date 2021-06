„Arbeitsfrei“ für die Ukraine nach EM-Sensation

Ganz anders sah es natürlich auf der anderen Seite aus. „Es ist eine historische Leistung“, jubelte der ukrainische Linksverteidiger Alexander Sintschenko, der sein Land mit einem fulminanten Schuss in Führung gebracht hatte (27.). Dann gab er die Parole aus: „Mein Rat an alle: Lasst uns feiern, wir leben nur einmal, und wir werden diese Momente vielleicht nie wiederholen.“ Am Samstag (21.00 Uhr) wartet England in Rom zum Viertelfinale.