Genusswochenende im Hotel Blü gewinnen!

„BLÜ Kitchen“ spiegelt Bruggers Werdegang um die ganze Welt wider. Sie ist in Europa verwurzelt, wurde in Israel und Asien perfektioniert, hat starke österreichische Bodenhaftung und setzt auf Produkte aus artgerechter Haltung und Bio-Anbau. Hier steht der klassische Schweinsbraten vom Bio-Jungschwein und ein Cordon BLÜ natürlich vom Kalb auf der Karte, aber es findet sich darauf ebenso Sushi vom Alpenfisch, geschmackvoll marinierter Oven Roast Cauliflower oder vegetarisches Dschungel Curry. “Love my dessert“, sagt Wini Brugger und zaubert süße Lieblinge wie eine Thymian-Honig Cheesecake, Valhrona Explosion oder einen frischen-obstigen Scheiterhaufen.