Dreijähriges Kind kracht gegen fahrendes Auto

Zu einem Unfall zwischen einer 50-jährigen Autolenkerin und einem dreijährigen Kind kam es am Dienstagnachmittag in der Stadt Salzburg. In der Abtsdorferstraße war eine 33-Jährige mit ihrer dreijährigen Tochter gerade am Weg zu einem Spielplatz, als sich die dreijährige plötzlich von der Hand der Mutter losriss und zwischen parkenden Fahrzeuge auf die Fahrbahn rannte. Dabei stieß das Kind seitlich gegen das vorbeifahrende Auto der 50-Jährigen. Das Kind zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von der Rettung ins LKH Salzburg gebracht.