Arbeiter wird von Strom erfasst

Von der Induktionsspannung erfasst und dabei unbestimmten Grades verletzt wurde in der Nacht auf Mittwoch ein 41-jähriger Monteur. Er war am Bahnhof Steindorf mit Arbeiten an der Oberleitung beschäftigt, als sich aufgrund der Feuchtigkeit Induktionsspannung entladen haben dürfte. Er wurde vom Strom erfasst und verletzt. Die Rettung brachte den Mann in das LKH Salzburg.