Drogen und Alkohol am Steuer

Mit seiner auffälligen Fahrweise machte ein Lenker in der Nacht auf Mittwoch die Polizei in der Stadt Salzburg auf sich aufmerksam. Bei der Kontrolle schlug der Drogenschnelltest an - der 21-Jährige gab den Konsum von Cannabis zu. Genauso auffällig war am gleichen Abend ein 22-Jähriger mit seinem Auto unterwegs - er hatte zwar keine Drogen, dafür aber 0,82 Promille im Blut. Beide werden angezeigt und müssen wahrscheinlich ihren Schein abgeben.