Waldbrand in der Villacher Drauschleife

Bereits Dienstagfrüh musste auch die Feuerwehr Feldkirchen ausrücken. In einem Geschäftslokal in der Bezirksstadt war es durch einen technischen Defekt zur Überhitzung des Kompressors der Kältetechnik gekommen. Es kam zu einer massiven Rauch- und Gasentwicklung. Mit dem Einsatz von Belüftern wurde das Gebäude von Rauch und Giftgasen befreit. Drei Mitarbeiter erlitten beim Aufräumen leichte Rauchgasvergiftungen. Sämtliche im Geschäft lagernden Lebensmittel werden entsorgt und das Geschäft gesperrt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.