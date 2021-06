Mit „Krone“ und Oral-B um die Wette lächeln!

Oral-B hat die klare Mission, den Zusammenhang zwischen der Mundgesundheit und der Gesundheit des gesamten Körpers sichtbarer zu machen und Menschen zeitgleich dabei zu unterstützen, den Schutz ihrer Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. In klinischen Tests sorgte die Oral-B iO für eine gründlichere Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch und ermöglichte den Nutzern so eine einfachere und effektivere Erhaltung ihrer Mundgesundheit.