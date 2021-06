Lucky Luke von Kult-Zeichner Ralph König gewinnen!

Der Kult-Zeichner hatte jedenfalls an dieser Hommage-Idee ein großes Vergnügen. „Ich wollte Hommage so verstehen, dass ich wirklich Bezüge auf die original Alben herstelle, auch in den Dialogen und auch in der Handlung. Ich wollte jetzt nicht auch nur Lucky Luke nehmen und mein Abenteuer mit zeichnen und fertig. Ich wollte schon mich verbeugen vor diesem Werk. Das war wirklich sofort der springende Punkt für mich. Ich fühle mich wirklich geehrt, das zu machen.“