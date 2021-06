Ende Juli schließen in Vorarlberg die Impfzentren

Kampf um Impfwillige

Schnell Ersatz finden, hieß es deshalb für die Verantwortlichen in Nenzing. Um 18.30 Uhr wurde fleißig telefoniert, damit der bereits aufgetaute und vorbereitete Impfstoff nicht in der Tonne landen musste. Für unentschuldigtes Fehlen hat Walla wenig Verständnis: „Man bringt das Frühstück ohnehin schon im Servierwagen ans Bett und löffelt es noch ein. Also bitte den Mund aufmachen.“Keine Sanktionen Mit Konsequenzen muss allerdings niemand rechnen, noch kämpfen Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und ihre Mitstreiter um jeden Impfwilligen. Von den angestrebten 320.000 vollständig Immunisierten ist man noch weit entfernt. 245.340 Vorarlberger sind vorgemerkt oder bereits geimpft. Rüscher schlägt moderate Töne an: „Offenbar hat sich herumgesprochen, dass wer seinen Termin nicht wahrnimmt, umgehend eine neue Einladung erhält. Das wird sich aber ändern.“