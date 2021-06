Zwei Verletzte und zwei Totalschäden nach Crash

Am Montagabend um 20.45 Uhr krachte es auf der L 190 in Dornbirn. Dort war ein 68-jähriger Mann mit seinem Pkw unterwegs, als plötzlich eine 47-jährige Lenkerin mit ihrem Auto in die L 190 einbog. Dabei dürfte sie den Wagen des 68-Jährigen nicht gesehen haben. Es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 68-Jährigen in die Anzeigetafel einer Tankstelle geschleudert.