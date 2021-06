Absage gehört zum guten Benehmen

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Entscheidung, sich impfen zu lassen, sollte jeder für sich selbst treffen. Was schon seit längerem nervt, sind die sinnlosen Diskussionen, die zeitweise ähnlich ausgeartet sind wie einst die Diskussion um die Aufnahme von Flüchtlingen. Was Ärzte und Gesundheitspersonal völlig zu Recht nervt, sind diejenigen, die ihren Impftermin einfach sausen lassen. Schließlich wurde niemand gezwungen, im Impfzentrum aufzulaufen. Eine Absage würde zum guten Benehmen gehören und allen am perfekt organisierten Ablauf Beteiligten die Arbeit erleichtern. Burkhard Walla, Vizepräsident der Ärztekammer, berichtet, dass allein beim Sonntagstermin in Nenzing 180 von 3000 Vorarlbergern unentschuldigt gefehlt hätten! Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher allerdings verzichtet auf Sanktionen und versucht stattdessen im Guten und mit noch mehr Service, die Impfunwilligen zum Stich zu bewegen. Was sich bei der Anmeldung und beim Ablauf künftig ändern wird, lesen Sie ebenso wie zahlreiche andere Geschichten in Ihrer heutigen „Krone“. Viel Spaß beim Blättern oder Lesen am Bildschirm wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen