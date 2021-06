Aktion scharf gegen Tuner: 127 Anzeigen

Im Flachgau und der Stadt Salzburg führte die Polizei am Wochenende ebenfalls vermehrt Verkehrskontrollen durch. Die Beamten stellten knapp 60 Organmandate aus. In Golling führte die Polizei Lasermessungen durch und konnte ein Motorradfahrer mit 110 km/h in einer 50 km/h Beschränkung messen.