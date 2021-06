Radstadt will Sportzentrum auf Vordermann bringen

Die Pongauer Stadtgemeinde will das Sport- und Freizeitzentrum in der Schloßstraße neu gestalten. Wie genau dieser Umbau aussehen wird, liegt in der Hand der Radstädter selbst. Am 14. Juli startet der Bürgerbeteiligungsprozess. Die Bewohner können Wünsche und Anforderungen bei einem Lokalaugenschein vor dem Sportzentrum anbringen. Um 18.30 Uhr folgt im Stadtsaal dann die Diskussion.