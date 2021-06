Mädchen bedrängt: Rapper Bushido entschuldigt sich

Der Clip zeige, wie er in einem Hotelzimmer ein Mädchen verbal sexuell bedrängt habe, räumte der 42-Jährige ein. „Ja, das was dort gezeigt wurde, ist tatsächlich passiert“, bekannte Bushido. Zu seinem „Lebensstil“ und „Rapstyle“ hätten Konzerte und „Mädels abschleppen“ gehört. Bushido betonte: „Die Art und Weise, wie man damals mit Mädchen, mit Frauen umgegangen ist, ist absolut nicht in Ordnung. (...) Ich möchte mich an dieser Stelle, nicht nur, aber vor allem bei diesem Mädchen entschuldigen.“ Es sei ausschließlich sein Fehler und seine Schuld gewesen, was dem Mädchen „im Hotelzimmer verbal angetan wurde“. Weiters sagte Bushido: „Und dafür übernehme ich persönlich die Verantwortung.“