Applaus, Applaus! | Dreiviertel-Chefin

Applaus, Applaus! „Wetten, dass wir das nervlich alle miteinander nicht aushalten“, hatte ich in meinem gestrigen Newsletter VOR dem österreichischen EM-Achtelfinalspiel gegen Italien gemutmaßt. Wette gewonnen! Aber das Spiel selbst haben wir letztlich leider doch nicht gewonnen. Dabei stemmte sich Österreich heroisch gegen die derzeit weltweit erfolgreichste Nationalmannschaft. Schien sogar deren Torsperre geknackt zu haben, als ein vermeintliches Tor von Marko Arnautovic in der 67. Minute wegen Abseits durch Videoschiedsrichter-Entscheid aberkannt wurde. „Vor ein paar Jahren“, wusste der ZDF-Kommentator, „hätte das Tor noch gezählt“. Eine verdammt harte Probe für unsere Nerven! Mit richtig gutem Spiel zwang Österreich die Italiener schließlich mit 0:0 in die Verlängerung - in der es rasch die kalte Dusche setzte, in Minute 105 hieß es sogar 2:0 für Italien. Doch unsere Elf kämpfte weiter, spielte weitere Chancen heraus. In Minute 114 beendete Kalajdzic die 12 Spiele haltende Torsperre der Italiener dann tatsächlich. Noch ein paar Minuten Hoffnung auf den Ausgleich - was für eine Probe für unsere Nerven! Aber es ging sich doch nicht mehr aus, das Elfmeterschießen - wir hätten es eh nicht ausgehalten… Letztlich als mindestens gleichwertiger Gegner gegen die vermeintlich übermächtigen Italiener nur knapp verloren: Österreich darf mit stolz geschwellter Brust nach diesem großartigen Spiel die Heimreise aus London antreten. Applaus, Applaus!