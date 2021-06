Zahlreiche Verkehrssünder erwischt

Nahezu zeitgleich kontrollierten Polizisten in der Gewerbestraße in Bruck an der Glocknerstraße, einen Firmen-PKW, wobei sie aus dem Fahrzeug deutlichen Cannabisgeruch wahrnahmen. Danach befragt, stimmten die beide Fahrzeuginsassen einer freiwilligen Nachschau zu. Im Fahrzeug stellten die Polizisten beim Beifahrer diverse Suchtmittelutensilien sowie 38 Gramm Cannabiskraut sicher.