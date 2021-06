Crash mit drei Fahrzeugen

Auf der Wiener Straße in Wals-Siezenheim krachten am Freitag drei Autos zusammen - zwei Insassen wurden dabei verletzt, zwei der drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Lenker des nicht beschädigten Fahrzeuges fuhr hinter einem Traktor in Richtung Walserberg. Als der Traktor abbog und der Anhänger des Traktors ausscherte, musste der schon im Überholvorgang befindliche Lenker, nach links ausweichen. Im selben Moment kam ein weiteres Fahrzeug von hinten und musste ebenfalls ausweichen, wodurch dieses schlussendlich mit einem deutschen Fahrzeug, in dem sich ein junges deutsches Paar im Alter von 27-31 Jahren befand, kollidierte.