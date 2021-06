Weniger Betten und noch weniger Personal

Betten auf der Geriatrie wurden aufgestockt

So finden immer mehr Eingriffe ambulant oder tagesklinisch statt. Die Patienten liegen kürzer oder gar nicht mehr in Betten, weil es nicht mehr notwendig ist. „Wir reagieren darauf und haben die Zahl der chirurgischen Betten verringert, dafür die Zahl in der Geriatrie erhöht“, so Stöckl.