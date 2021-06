Polcanova und Gardos bei EM im Achtelfinale

Die topgesetzte Sofia Polcanova und Robert Gardos stehen bei der Tischtennis-EM in Warschau im Achtelfinale. Polcanova feierte am Freitag gegen die Rumänin Aidina Diaconu nach 1:2-Satzrückstand noch einen hart erkämpften 4:3-Sieg. Gardos besiegte den Polen Samuel Kulczycki 4:2. Die nächste Gegnerin von Polcanova ist am Samstag die Serbin Andrea Todorovic, Gardos trifft auf den Schweden Jon Persson.