Polizist zog leblosen Mann aus Pressegger See

Der Polizist aus dem Gailtal verbrachte am Dienstag seine Freizeit in einem Strandbad am Pressegger See. Als er gegen 19 Uhr an einem Steg in den See steigen wollte, bemerkte er im Wasser einen in etwa 2,50 Meter Tiefe leblos treibenden Mann. Der Polizist reagierte sofort, barg den Mann aus dem Wasser und begann ihn zu reanimieren. Er wurde dabei von einem sich ebenfalls im Bad befindenden Arzt unterstützt. Aufgrund erfolgreicher Reanimationsmaßnahmen kam der 80-jährige Mann wieder zu Bewusstsein. Er wurde nach anschließender Erstversorgung durch Kräfte des Roten Kreuzes mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.