Bühne oder Teststraße: Verwirrung um Stadthalle

Auf der Homepage der Stadthalle wurden Karten für The Killers am 13. Juli angepriesen. Einen „Krone“-Leser verwunderte das, ist doch in der Veranstaltungshalle bislang die Teststraße untergebracht. Er fragte nach und bekam die Bestätigung, dass das Konzert stattfindet. Jetzt wurde es doch auf Sommer 2022 verschoben.