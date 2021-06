Polizei zog zwei Drogen-Lenker aus dem Verkehr

Am Abend nahm die Autobahnpolizei einen Pkw auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wahr. Dieser wurde im Bereich der Abfahrt Kleßheim angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der 22-jährige Salzburger konnte keinen Führerschein vorweisen. Auch bei ihm konnten Symptome einer Beeinträchtigung festgestellt werden. Ein Suchtmittelschnelltest verlief positiv (Kokain und THC). Zudem fanden sich in der Geldbörse des Salzburgers geringe Mengen an Kokain. Der 22-Jährige gab zu, dass er vor einigen Tagen zuhause Cannabis und Kokain konsumiert hatte. Eine Vorführung zum Amtsarzt wurde von ihm verweigert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.