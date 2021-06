„Diktat der Verbote“ statt „Kultur des Dialogs“

Liebe Leserin, lieber Leser, die bereits seit Wochen währende Diskussion um Vorarlbergs umstrittenste „Partymeile“, die Bregenzer Pipeline, ist seit Donnerstagabend um eine Facette reicher: Nach einer Sonderstadtratssitzung hat Bürgermeister Michael Ritsch bekanntgegeben, dass für die kommenden drei Wochen ein temporäres Alkoholverbot verhängt werde. Auch der Einsatz von Musikboxen wird zwischen 22 und 6 Uhr untersagt sein. Ritsch betonte, dass bei diesen Maßnahmen vor allem die Sicherheit junger Menschen im Vordergrund stehe: „Gerade an dem engen Uferabschnitt zwischen See und Bahntrasse kam es immer wieder zu besorgniserregenden Szenen, vor allem in der Nähe des Bahnüberganges und der Gleise. Je höher die Besucherzahl, desto größer das Risiko, dass es zu einer unkontrollierbaren Gefahrensituation kommt." Das werden viele wohl anders sehen. Fakt ist, dass mit den Verboten das grundsätzliche Problem - nämlich fehlende Freiräume für die Jugendlichen - nicht gelöst wird. Es ist also zu befürchten, dass sich die Probleme nur verlagern werden. Dass aus der “Kultur des Dialogs„ letztlich ein “Diktat der Verbote" geworden ist, darf zudem als Armutszeugnis gewertet werden - und zwar für alle Beteiligten. Machen Sie’s gut und bleiben Sie gesund. Herzlichst, Emanuel Walser