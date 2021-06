Kletter-Neuling ging am Weg zum Gipfel Luft aus

Am Donnerstag-Morgen stieg ein 28-jähriger slowakischer Staatsangehöriger gemeinsam mit einem Freund in den Intersport-Klettersteig, welcher auf den Großen Donnerkogel führt, ein. Der Klettersteig weist eine Schwierigkeit von C/D (schwierig) auf. Während der Freund ein erfahrener Klettersteiggeher ist, war es für den 28-Jährigen sein erster in dieser Kategorie. Nachdem die beiden die erste Schlüsselstelle „Kaiserverschneidung“ (Schwierigkeit C/D) überwunden hatten, stellte der 28-Jährige im weiteren Steigverlauf fest, dass ihn diese Kletterstelle mangels Klettertechnik so sehr erschöpft hatte, dass er nicht mehr in der Lage war, das Stahlseil festzuhalten oder auf- beziehungsweise abzusteigen.