Diese Fensterabdichtung brauchen Sie jetzt

Damit der Schlauch auch gut hält, empfiehlt sich die Installation einer Fensterabdichtung. Dabei handelt es sich um eine Abdichtung, meist aus Polyester, die am Fensterrahmen befestigt wird und ein Loch, bzw. einen Durchlass besitzt, durch welchen Sie den Schlauch hinaushängen können. So vermeiden Sie, dass der Schlauch rutscht, außerdem dämpft die Abdichtung die Lautstärke, die normalerweise durch das Fenster von außen hereindröhnt (v.a. in der Stadt).