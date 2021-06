Impf-Wirrwarr: Endstation für Paar am Airportgate

„In die Irre geleitet“

„Wir haben uns an der Information des österreichischen Außenministeriums orientiert“, sagt der Tiroler. Dort steht, dass die Impfung „mindestens 14 Tage zuvor abgeschlossen sein muss. Da denkt man nicht daran, dass dies erst am 15. Tag der Fall ist“, ärgert er sich. „Würde dies in einem Anhang extra angeführt stehen, wäre die Sachlage klar. So wird man aber total in die Irre geleitet“, ist er erbost.