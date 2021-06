Wohlfühlen zuhause: Me-Time Box gewinnen!

Me-Time für Mütter verpackt in einer Box: Kuratierte Boxen liegen im Trend - ob als Geschenk an sich selbst oder als Präsentidee für einen lieben Menschen. Das neu gegründete österreichische Unternehmen #notjustmum richtet sich mit seinem Boxen-Angebot speziell an Frauen und ihre ganz persönliche Me-Time, die im stressigen Alltag oft untergeht. Wir verlosen für unsere Leser sechs von diesen besonderen Boxen. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.