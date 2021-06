Brutaler Banküberfall: Urteil gesprochen

Nach dem Überfall befand sich der Postangestellte laut dem Gerichtsgutachten von Psychiaterin Gabriele Wörgötter in einem akuten Schockzustand. Dieser Zustand sei dann in eine posttraumatische Belastungsstörung und schließlich in eine Anpassungsstörung übergegangen. „Er leidet nach wie vor an einer psychischen Erkrankung, die ihn sowohl im Alltag, als auch in der Berufsausübung entsprechend beeinträchtigt“, fasste die Sachverständige am Donnerstag das Ergebnis der zweiten Begutachtung des Mannes Anfang Juni zusammen.