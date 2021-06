„Gemma Schiele schauen“ mit der „Krone“!

Haben Sie schon einmal das Wiener Leopold Museum im Museums Quartier besucht? In seiner weltberühmten Sammlung „Wien 1900 - Aufbruch in die Moderne“ beherbergt es einige der kostbarsten Werke von Egon Schiele, Gustav Klimt, den Künstlern der Wiener Werkstätte, Hans Makarts. Die „Krone“ ermöglicht ihren Lesern, diese weltberühmten Meisterwerke in Gratisführungen kennenzulernen. Was Sie gewinnen können und wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.