77-Jährige aus Steyr fiel auf Polizistentrick rein

Am Nachmittag des 23. Juni 2021 rief ein unbekannter Mann bei einer 77-Jährigen aus Steyr an und teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen Unfall gehabt habe. Damit diese nicht in Gewahrsam genommen werden müsse, solle die Frau einen fünfstelligen Eurobetrag bezahlen. Im Gespräch tätigte der Mann immer wieder persönliche Aussagen, um das Vertrauen der Pensionistin zu erwecken. Da es um ihre Tochter ging, konnte sie keinen klaren Gedanken mehr fassen und suchte nach Bargeld.