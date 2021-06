Millionen-Pläne für Ebensee und bei Steyrermühl

Den Umsatz schraubte die Energie AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2020/21 auf über 1,2 Milliarden Euro nach oben. „Wir steuern auf ein sehr, sehr gutes Ergebnis hin“, freut sich Energie-AG-Chef Werner Steinecker, der nach coronabedingter Zurückhaltung gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Andreas Kolar und Stefan Stallinger nun in Sachen Investitionen wieder voll aufs Gas steigt: In Eberstalzell wird etwa der Solar-Campus ausgebaut, dazu wird auch an der 110-kv-Stromleitung von Ried im Innkreis nach Raab gebaut. Im ersten Halbjahr hatte der von Linz aus agierende Energieversorger rund 70 Millionen Euro in Projekte fließen lassen.