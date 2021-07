Mit Waldquelle Familienurlaube gewinnen!

Tief in die Materie kniet sich im wahrsten Sinne des Wortes „Krone“-Kräuterpfarrer Benedikt vom Stift Geras (NÖ) hinein. Zur Seite stehen noch die Influencerin Liliana Klein und Caroline Scharinger (Lehrlingsvertreterin und Topteilnehmerin des Rewe-Nachwuchsförderungs-Programms) sowie last but not least Klaus Schermann, Schulqualitätsmanager für die Bildungsregion Oberwart-Oberpullendorf mit besonderem Blick in die Zukunft sowie „Krone“- Umweltredakteur Perry.

Einreichungen für den burgenländischen „Umwelt-Oscar“ unter www.waldquelle.at/fuermorgen oder office@waldquelle.at.