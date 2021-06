Heftige Unwetter forderten 256 Salzburger Floriani

Besonders stark traf es den Flachgau: Zwischen Hallwang und Bergheim stürzte am Abend ein vom Gewittersturm entwurzelter Baum auf die Oberleitung der Westbahn. Der Lokführer des Zuges, der von Wien nach Salzburg unterwegs war, musste eine Vollbremsung einlegen. In Seekirchen stand eine Unterführung komplett unter Wasser, ein Durchkommen war in den späten Abendstunden nicht mehr möglich. In mehreren Flachgauer Gemeinden fiel auch der Strom aus.