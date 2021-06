Als Rettensteiner vor 50 Jahren Meister wurde

In jedem Ort von Kufstein bis Innsbruck Fotowünsche

„Beim Zurückfahren im Bus war von Kufstein bis Innsbruck eine Schlange. Wir mussten in jedem Ort stehen bleiben, Fotos machen“, weiß der 74-Jährige noch genau. „Um 4 Uhr in der Früh waren wir in Innsbruck.“ 30.000 drängten sich in der Maria-Theresien-Straße, als der Teambus durchrollte – obwohl es wie aus Kübeln geschüttet hatte.