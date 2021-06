Thailand: Hungriger Elefant riss Loch in Wand

Den Schock ihres Lebens bekamen zwei Bewohner in Hua Hin im Süden von Thailand. Rathadawan Phungprasopporn und Supanya Chengsuta lagen im Bett, als sie plötzlich Krach aus der Küche hörten. Dort konnten sie ihren Augen kaum trauen: Ein Elefant wühlte mit seinem Rüssel in Schubladen und in den Küchenkästen und warf dabei Schüsseln und Töpfe zu Boden.