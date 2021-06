Neues Personal für die Kindergärten

Und: In Zukunft dürfen generell nicht mehr als 25 Kinder in einer Gruppe betreut werden. Die Novelle soll ab 1. Jänner 2022 gelten. Das Budget hierfür ist laut Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) ab September 2021 gesichert. Betriebe, die die neuen Vorgaben noch nicht erreichen, haben eine Übergangsfrist bis zum folgenden Kindergartenjahr im September 2022. Salzburg soll damit künftig den bundesweit besten Betreuungsschlüssel - sieben Kinder für eine Pädagogin - bekommen. Noch im Sommer soll das Gesetz in Begutachtung gehen.