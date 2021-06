Mehr Grün im Kampf gegen die städtische Hitze

Mobile Bäume stehen bereits in der Paris-Lodron-Straße. Beim Kajetanerplatz gehe dies aber nicht, findet Stadträtin Martina Berthold (Bürgerliste): „Der Platz muss vieles erfüllen: Durchzugsverkehr für Radler und Rettung, Wochenmarkt etc. Da kann ich keine Wiese machen.“ Und die mobilen Bäume seien keine dauerhafte Lösung, findet Berthold. „Wenn Bäume, dann erdgebunden.“ Sie lässt nun ihre Beamten suchen, wo in der Stadt noch Bäume gepflanzt werden könnten.