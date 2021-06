Juni ist heißer Kandidat für historische Top Ten

Wetterausblick für Österreich

Die nächsten Tage bringen je nach Region sehr unterschiedliches Wetter. Am Donnerstag erreicht die Hitzewelle in der Osthälfte Österreichs einen Höhepunkt mit Spitzenwerten bei 36 Grad. Außerdem bleibt die Luft in den nächsten Tagen anfällig für kräftige Gewitter. In der Landwirtschaft werden durch Starkniederschläge und Hagel enorme Schäden erwartet.