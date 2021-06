Mit der „Krone“ zu Puccinis „Turandot“

Interessant auch das hochkarätige Starensemble: Die österreichische Sopranistin Martina Serafin singt die Turandot. Alternierend werden Ewa Płonka und Courtney Mills in die Rolle der geheimnisvollen Prinzessin schlüpfen. Auch die Partie des Prinzen Calaf teilen sich Andrea Shin, Leonardo Caimi und Yinjia Gong. Die getreue Dienerin Liù wird unter anderem von Donata D‘Annunzio Lombardi, gegeben. In weiteren Rollen sind zudem Nachwuchsstars wie Angelo Pollak oder Leo An zu erleben.