„Das habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt“

Morgen Geburtstag



Das Rennen wurde daraufhin abgebrochen, Neubauer und Wagner einigten sich auf einen Ex-aequo-Sieg. Dieser muss jetzt aber noch am grünen Tisch überprüft werden. „Ich lag in Führung, eigentlich müsste mir der alleinige Sieg zugesprochen werden“, meinte der 32-Jährige, der morgen seinen Geburtstag feiert. Der nächste Lauf findet im Juli in Weiz statt.