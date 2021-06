Anmeldung für 18- bis 30-Jährige ab Mittwoch

„Sorgenfrei feiern“

Die Impfung der Jugend wird in Wien auch mit Hinblick auf die angekündigten weiteren Lockerungen und Öffnung der Nachtgastronomie durchgeführt. Die 35.000 Impfdosen seien nur der „erste Schritt in der Planung“ für diese Altersgruppe, sagte Hacker. Im Juli sollen dann weitere Zehntausende Termine hinzukommen - abhängig von den genauen Impfstofflieferungen. Ab dem 22. Tag nach der Johnson & Johnson-Impfung sei man voll immunisiert und kann „sorgenfrei in den Clubs feiern“, konstatierte Hacker-Sprecher Mario Dujakovic auf Twitter.