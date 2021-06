Todkranker konnte Sohn zur Erstkommunion begleiten

Seine Familie kümmert sich liebevoll um den todkranken Vater, der Sohn wollte ihn unbedingt an seinem großen Tag dabei haben. Da hatte die Mama die zündende Idee: Der Verein „Rollende Engel“ in Wels, der Todkranken letzten Wünsche erfüllt. „Wir haben nach ihrem Anruf sofort mit der Planung begonnen, um der Familie zu ermöglich, an diesem für alle so wichtigen Tag beisammen zu sein“, schildert Florian Aichhorn, Obmann des Vereins.