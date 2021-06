Gewinnen Sie SalzburgerLand-Wanderrucksäcke!

Am 3. Juli 2021 wird auf der Kechtalm in der Almenwelt Lofer die offizielle landesweite Almsommer-Eröffnung stimmungsvoll gefeiert. Die urige Almhütte „Kechtalm“ der Familie Flatscher ist ein wahres Kleinod auf 1.530 m Seehöhe in der bezaubernden Natur des Loferer Almengebietes.