Dank Strafen: Zusätzliches Preisgeld bei der WM!

Der Leichtathletik-Weltverband stockt die Preisgelder für die nächsten beiden Weltmeisterschaften um insgesamt zwei Millionen US-Dollar (rund 1,7 Millionen Euro) auf. Das Geld stamme aus Geldstrafen des russischen Verbandes für Dopingvergehen, teilte World Athletics mit. Es fließe direkt in Prämien für die Athleten bei der WM 2022 in Eugene/USA und 2023 in Budapest/Ungarn.