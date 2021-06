Polizei erwischte mehrere Drogen- und Alkolenker

Am Morgen stoppten die Beamten eine 24-Jährige, die Schlangenlinien auf der B159 in Taxach fuhr. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei der Oberösterreicherin 2,6 Promille, zusätzlich verlief auch ein Dorgentest positiv auf Kokain und THC. Die Lenkerin gab zwar an, dass sie am Vorabend Alkohol getrunken hatte, den Drogenkonsum gestand sie aber nicht. Ihr wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, zudem wurde sie angezeigt.